Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, с 20 июля Virgin Atlantic начнет осуществлять рейсы из Лондона в Орландо и Гонконг, а с 21 июля — в Шанхай, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

В ближайшие две недели Virgin Atlantic планирует объявить о возобновлении обслуживания ряда маршрутов в августе. Авиакомпания намерена постепенно наращивать количество рейсов во втором полугодии.

"Мы пристально следим за внешними условиями, особенно за ограничениями на поездки во многих странах, включая обязательный 14-дневный карантин для пассажиров, прибывающих в Великобританию", — отметил главный операционный директор Virgin Atlantic Юха Ярвинен.

Ранее авиакомпания объявила, что будет осуществлять полеты из лондонского аэропорта Хитроу вместо Гатвика.