Владимир Путин в понедельник подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", который среди других вносит поправки в закон об основах туристской деятельности. Изменения наделяют правительство правом устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий таких переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.

"Положение об особенностях исполнения, изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно туроператором в сфере внутреннего, въездного или выездного туризма, либо турагентом, реализующим продукт такого туроператора, подготовлено Минэкономразвития и сейчас проходит необходимые согласования", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник, знакомый с документом.

Документ предусматривает, что при исполнении в 2020 и 2021 годах договора о реализации туристского продукта, заключенного туроператором с заказчиком туристского продукта, туроператор имеет право, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, внести изменения в договор о реализации туристского продукта. В случае принятия решения о предоставлении равнозначного туристского продукта туроператор заключает с заказчиком дополнительное соглашение к договору о реализации туристского продукта, содержащее обязательство туроператора по предоставлению туристу в срок до 31 декабря 2021 года туристского продукта.

При этом должны быть соблюдены несколько условий. Так, потребительские свойства туристского продукта (программа пребывания, маршрут и условия путешествия, условия проживания (место нахождения средства размещения, категория гостиницы) и питания, услуги по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, а также дополнительные услуги) должны быть равнозначны предусмотренным в договоре.

"Если общая цена туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в договоре о реализации туристского продукта, заключенном исполнителем с заказчиком туристского продукта, исполнитель не вправе требовать с заказчика туристского продукта доплату к общей цене туристского продукта", — следует из документа.

Также в нем говорится, что "в случае, если заказчик произвел частичную оплату общей цены туристского продукта, при фактическом оказании услуг он оплачивает оставшуюся часть общей цены туристского продукта, указанной в договоре, в порядке и сроки, согласованные с туроператором".

На весь период действия дополнительного соглашения туроператор должен иметь финансовое обеспечение ответственности туроператора, действующее в течение срока действия обязательства и в течение 10 рабочих дней после истечения этого срока.

"Если заказчик до окончания периода действия обязательства, предусмотренного дополнительным соглашением, не воспользуется туристским продуктом, договор о реализации туристского продукта расторгается, и туроператор обязан возвратить уплаченные заказчиком денежные суммы не позднее 10 рабочих дней с даты истечения периода действия дополнительного соглашения, а также уплатить заказчику проценты от этой суммы за пользование указанными денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вступления в силу настоящего положения. Проценты начисляются со дня начала действия дополнительного соглашения до дня возврата туроператором уплаченной за туристский продукт денежной суммы заказчику", — следует из текста документа.