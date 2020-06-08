"О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны", — сказал представитель пресс-службы журналистам.
Сегодня в 15:24
Минтранс: сроки возобновления рейсов за рубеж будут ясны по итогам работы отрасли внутри РФ
МОСКВА. 8 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Называть сроки возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж пока рано, сначала нужно проанализировать работу отрасли внутри страны, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.