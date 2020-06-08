"Начиная с прошлой недели количество обращений в турцентры увеличилось в семь раз. Россияне интересуются датами открытия гостиниц и музеев, новыми датами проведения фестивалей и праздников. При этом региональные туроператоры запускают экскурсии для местных жителей", — сказал он.

Ушаков добавил, что, принимая во внимание поэтапное снятие ограничений в регионах, туристско-информационные центры активно прорабатывают межрегиональные проекты под единым хэштегом #усоседейинтересно и кросс-продвижение в социальных сетях.

"Маршруты создаются с учетом новых потребностей туристов: экотуризм, ЗОЖ, семейный отдых, туры выходного дня", — отметил он.

В понедельник зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, что туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает для межрегионального туризма с 1 июля.

Он отметил, что в правительстве видят огромный потенциал для развития путешествий в соседние регионы. Прежде всего, это города Золотого кольца, Поволжья, Северо-Запад России.