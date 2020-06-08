"Турист по имени Роберт Джейкоб Мэтьюз упал в почти пустой заброшенный колодец, убегая от дикой собаки. При падении он сломал ногу, высота колодца – четыре метра. В ловушке 29-летний мужчина провел шесть дней, пока фермер в деревне Пекату не услышал его слабый зов о помощи", — пишет издание.

Фермер сообщил об этом остальным жителям деревни, которые принесли туристу воды и еды. Они также пытались вызволить его, бросая веревку, но это не получилось из-за его травм.

На помощь пострадавшему пришли сотрудники Национального агентства по поиску и спасению (BASARNAS). Туриста эвакуировали на носилках и доставили в госпиталь.