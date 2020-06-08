"Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. С завтрашнего дня — 9 июня — могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству", — написал Собянин на своем личном сайте в понедельник.

По его словам, со вторника также отменяются ограничения на работу каршеринга.

"К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ", — сообщил Собянин.

По его словам, с 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

С этого дня также откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам.

"Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита. И, наконец, 23 июня 2020 г. мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии — открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", — сообщил Собянин.

Кроме того, по его словам, с этого дня будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке, можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике.

"Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", — сообщил мэр Москвы.

Он уточнил, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

"Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб. Берегите себя и своих близких, друзья!" — обратился Собянин к москвичам.

Он добавил, что борьба с коронавирусом еще не закончена.

"Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни", — написал Собянин.