"Также сегодня правительство ведет работу по приоритизации расходов федерального бюджета. Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд правительства — около 600 млрд рублей. Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер напомнил, что на прошлой неделе правительство представило президенту общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. "Сейчас он дорабатывается с учетом решений, принятых на отраслевых совещаниях у президента. (...) Ключевой целью плана является рост благосостояния наших граждан, и все меры плана, не только в социальной сфере, но и в сфере поддержки конкретных отраслей должны ориентироваться на этот результат. Только это позволит выйти нам на стабильную траекторию роста ВВП. Наша первоочередная задача — восстановить занятость, поддержать людей в этот непростой период. Для устойчивого роста доходов надо начать новый полноценный инвестиционный цикл. Именно поэтому так много мер в нашем плане посвящено поддержке инвестиций в проекты как крупного бизнеса, так и средних и малых предприятий, тогда мы сможем сформировать дополнительный спрос на специалистов, обеспечить людям необходимый уровень зарплат, снизить число бедных и увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе", — сказал он.

Работа над общенациональным планом, отметил Мишустин, дает возможность уточнить первоочередные задачи, в том числе в национальных проектах и госпрограммах, и правильно перераспределить соответствующие ресурсы. "Финансирование социальной сферы и мер поддержки экономики сейчас крайне важны, и недопустимо, когда выделенные государством средства вместо того, чтобы приносить пользу, остаются незадействованными. Они должны своевременно направляться на запланированные цели либо быть переориентированы на срочные мероприятия, такие как устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Министерства и ведомства должны продолжить самую активную работу с Минфином по этому вопросу", — отметил он.

Как позже сообщил Минфин, при принятии решений о перераспределении бюджетных ассигнований учитывается ожидаемая оценка исполнения расходов в текущем году. "Очевидно, что в связи со сложившейся ситуацией с пандемией часть средств может остаться неосвоенной, в том числе потому, что ряд мероприятий, запланированных на этот год, потерял свою актуальность", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе приоритизации расходов все бюджетные ассигнования, не связанные контрактными обязательствами, направляются на финансирование первостепенных задач для помощи гражданам и восстановления экономики, пояснил Минфин.

"В текущих условиях у нас нет права иметь большие остатки на конец года. Выделенные деньги должны дойти до конечного получателя и работать на экономику", — приводятся в сообщении слова министра финансов РФ Антона Силуанова.