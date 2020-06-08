Об этом губернатор заявил в ходе совещания с представителями банковского сектора и строительных компаний, участвующих в жилищном строительстве в Рязанской области.

По словам главы региона, у многих строительных компаний есть участки в историческом центре Рязани.

"Я поддерживаю идею придать статус центру города — историческое поселение. Но это не значит, что там ничего нельзя будет строить. Не будет так, как в пределах объекта "Есенинская Русь". Это другое. Тем не менее, ограничения нужны, чтобы потом нашим детям и внукам все смотрели в глаза, не отводя их", — сказал Любимов.

Как подчеркнул глава региона, "мы не собираемся запретить строить в центре, мы хотим сохранить облик центральных улиц, домов, которые сохранились и их можно будет реконструировать и даже воссоздавать".

"Это наш город, наше будущее, и оно должно иметь облик, который связан с историей", — добавил Любимов.

В настоящее время в центре Рязани находятся более 30 достопримечательностей и культурных объектов федерального и регионального значения.