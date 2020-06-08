Однако в этих заведениях действуют ограничения на число посетителей и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Кафе и рестораны заработали в Греции еще 25 мая, но посетителей им было разрешено принимать только на верандах, теперь принимать гостей заведениям разрешили и внутри помещений.

Греческие власти предупредили владельцев заведений, что в случае нарушения санитарных мер будут применяться карательные меры и вводиться запреты на их работу.

В Греции зафиксировано относительно низкое число заболевших коронавирусом за время пандемии по сравнению с другими европейскими странами. С начала вспышки там выявили около 3 тыс. случаев заражения, 180 человек скончались.