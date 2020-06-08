"Сегодня отличный день у нашей страны. Это день надежды", — сказал в интервью телерадиокомпании RTE министр здравоохранения Саймон Харрис.

На работу на данном этапе позволено выйти тем ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию на рабочем месте.

Также ирландцам разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, а в случае непредвиденных обстоятельств, разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

Тем не менее, Харрис призывает ирландцев пока что пореже ходить в гости в родным и близким.

В Ирландии за время пандемии скончались более 1,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, пик заражений пришелся на середину апреля. В конце прошлой недели премьер Ирландии Лео Варадкар объявил, что процесс снятия ограничений будет ускорен.