"АО "Национальные туристические технологии" успешно завершило аттестацию информационной системы в качестве государственной. По итогам аттестации получен бессрочный аттестат соответствия единой информационной системы электронных путевок требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по классу защищенности К2", — сообщили в компании.

Там уточнили, что в ближайшее время компания приступит к исполнению ранее заключенных соглашений с ведущими туроператорами России по интеграции их информационных систем с "Электронной путевкой".

"До момента законодательного введения обязательности информационной системы электронных путевок АО "Национальные туристические технологии" окажет технологическое содействие туроператорам в работе с системой на безвозмездной основе", — сообщили в компании.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении пакет законопроектов, регулирующих туристическую отрасль. Среди них – поправка в закон в туристской деятельности, которая вводит для туроператоров обязанность передавать подробные сведения обо всех проданных турпутевках, включая их стоимость, в единую информационную систему. Размещение информации о проданных турах в системе будет платным, предполагается, что плата составит около 300 за каждую путевку. Представители общественных объединений в сфере туризма выступали резко против принятия закона, так как он, по их мнению, повышает нагрузку на бизнес, который из-за пандемии коронавируса и так находится в полном коллапсе.

Правительство России в июле 2019 года передало функции по эксплуатации единой информационной системы электронных путевок АО «Национальные туристические технологии». 100% акций компании принадлежит АО "Концерн радиоэлектронные технологии" (входит в государственную корпорацию "Ростех").