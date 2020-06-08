По его словам, в письме регулятор выразил готовность участвовать в рассмотрении предложений о разработке механизма учета обязательств туроператоров перед потребителями. В частности, Банк России предлагает, с одной стороны, рассмотреть возможность ограничения размера обязательств, принимаемых на себя туроператором при заключении договоров продажи туристических продуктов, а с другой — максимально возможного размера финансового обеспечения ответственности туроператора на один договор о реализации туристского продукта. При стабилизации рынка финансовых обеспечений ответственности туроператоров ЦБ РФ предлагает пересмотреть подходы к установлению размера финансового обеспечения, основываясь, в том числе, на накопленной статистике страховых выплат.

В настоящий момент по закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" туроператоры помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами могут использовать в качестве финансового обеспечения банковскую гарантию, а также сформировать фонд персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от стоимости туров. Однако именно страхование гражданской ответственности туроператоров является сегодня наиболее востребованным способом финансового обеспечения. Вместе с тем в письме регулятора указывается на низкую заинтересованность страховой отрасли в данном виде страхования, сообщил источник. Причиной этого, по мнению Банка России, является непрозрачность деятельности туроператоров для страховщиков и невозможность проверить достоверность предоставляемой ими информации.

В связи с этим страховые компании не могут адекватно оценивать принимаемые на себя риски из-за невозможности прогнозировать экономические события, влекущие кризис неплатежеспособности туроператоров и их уход с рынка.

Также регулятор отмечает, что страховая сумма в сфере выездного туризма составляет 5% от общей цены туристского продукта (но не менее 50 млн рублей) за прошлый год, что, как показывает практика, недостаточно для компенсации пострадавшим туристам.

В связи с этим регулятор считает целесообразным рассмотреть вопрос об усилении контроля за деятельностью туроператоров, в том числе с пересмотром формируемой и предоставляемой финансовой отчетности, установлением ответственности за предоставление недостоверной информации.

По словам источника, в письме Банка России говорится, что "использование альтернативных инструментов финансового обеспечения ответственности туроператоров положительно сказалось бы как на стабильности туристической отрасли, так и на доступности страхования ответственности туроператора за неисполнение договора о реализации туристского продукта". Таким образом, по мнению регулятора, совершенствование функционирования механизма обеспечения ответственности туроператоров зависит от изменения требований к их финустойчивости и усиления контроля за деятельностью туроператоров, а также создания балансов всех возможных видов обеспечения.

Как сообщалось ранее, Ассоциация туроператоров (АТОР) в марте направила письмо в ЦБ РФ на имя его главы Эльвиры Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний в страховании финансовой ответственности. Это грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле. Страховые компании, в свою очередь, обвинили организацию в давлении на бизнес. По их мнению, действующий механизм финансового обеспечения туроператоров требует существенной переработки.