"Эта тема на повестке дня, вы это видите и слышите. Но точных дат пока нет", — сказал Песков журналистам в понедельник.

Накануне источник "Интерфакса" сообщал, что международное пассажирское авиасообщение может возобновиться с 15 июля. Рейсы могут начать "сразу несколько крупных перевозчиков" при условии "стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и соблюдении на борту строгих санитарных правил". Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, уточнял источник. В Минтрансе и Росавиации ситуацию не комментировали.

Песков между тем подчеркнул, что данный вопрос относится к ведению правительства.

"В данном случае главным ведомством является правительство. И вы знаете, что сегодня было поручение премьера Мишустина заниматься этим вопросом — разработать предложения о возможной дате возобновления полетов. Главной движущей силой является все-таки оперативный штаб правительства, который возглавляет председатель правительства", — сказал Песков.

РФ из-за пандемии COVID-19 в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки, разрешив только чартеры для вывоза российских граждан.

В середине мая глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что ведомство надеется на восстановление международных авиаперевозок, с учетом ряда условий, с июля.