"В соответствии с решением властей Краснодарского края о некотором ослаблении ограничений "Роза Хутор" 8 июня начала поэтапно открывать туристскую инфраструктуру. На курорте начали работать канатные дороги ("Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс"), на которых можно подняться до верхней станции "Роза Пик" на высоте 2320 метров. Также открылась для прогулок набережная реки Мзымта, пункт проката, центр "Активный отдых" в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Будут действовать и некоторые пешие маршруты в горах", — рассказали в пресс-службе.

Также с понедельника на сайте курорта открылось бронирование отелей, правда, не всех.

"В случае улучшения эпидемиологической обстановки в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Mercure и Valset в Роза Долине, а также Medical spa-отель Rosa Springs, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне. Пакетные предложения по отдыху на курорте появятся на его сайте 15 июня. С этой же даты станет доступным парк водопадов "Менделиха", для чего будет запущена канатная дорога на южном склоне горы Аибга "Эдельвейс", — сообщили на курорте.

Как уточнили в пресс-службе, курорт будет следовать всем рекомендациям по профилактике коронавируса. На курорте будет организовано соблюдение социальной дистанции. В местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу гостям необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты. Кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут обрабатываться дезинфектантом ежедневно. Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами.

В кассах и инфоцентрах будет создана бесконтактная среда: установлены защитные экраны на стойках приема гостей, предпочтение будет отдано безналичным средствам оплаты. Планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

4 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани до 21 июня. Отели и другие объекты размещения пока остаются закрытыми. С 1 июня в регионе работает только часть санаториев, при этом для поездки на отдых в эти объекты туристам нужны справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими, что, по отзывам представителей здравниц, отпугивает значительную часть клиентов. Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко в понедельник заявил, что с 1 июля туристическая отрасль должна заработать во всех регионах.