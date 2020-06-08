"Нужно сделать так, чтобы начиная с июля Ростуризм, туроператоры и перевозчики, железнодорожные и авиа, запустили новые внутренние маршруты. Это такие направления, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. И на этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки. За лето планируется открыть более 10 новых направлений, например, на Байкал. Турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 тыс. рублей, это достижение", — сказал он.

Чартеры на Байкал запустит туроператор TUI. В планах компании также полеты в Бурятию, и развитие таких направлений, как Карелия и Калининград.

Чернышенко добавил, что в первую очередь правительство хотело бы поддержать развитие семейного туризма.

"В первую очередь нам хотелось бы поддержать туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы. Мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок летом мог гарантированно отдохнуть. Сейчас Ростуризм готовит специально культурно-познавательные программы именно для детей. Нужно, чтобы эти новые предложения были по карману", — заключил он.