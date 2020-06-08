"Туристическая отрасль, и в первую очередь, наш внутренний туризм, имеет гигантский потенциал. Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год. А в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год. По сути, это такой десятикратный потенциал роста. И сегодня стоит задача придать импульс развитию именно внутреннего туризма и создать на нашем рынке конкурентное предложение, чтобы наши граждане могли выбирать среди многих вариантов именно наш комфортный и доступный отдых", — сказал он.

По словам Чернышенко, уже разработан ряд первоочередных мер для быстрого запуска этого сезона и дальнейшей поддержки туротрасли.

"Эти меры, что важно, были разработаны в диалоге со всеми представителями туриндустрии, особенно с учетом потребностей МСП, которое составляет большую часть этой индустрии. Также учтены и созданы условия для развития самозанятых в туротрасли", — добавил он.