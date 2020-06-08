Большая часть направлений открывается в рамках развития сибирских хабов компании — Новосибирска и Иркутска. В частности, начнутся полеты из Иркутска в Сочи и Симферополь.

Из московского "Домодедово" S7 начнет летать в Ульяновск и Геленджик, на август запланированы первые рейсы в Махачкалу.

"Смягчение карантинных мер и традиционная для авиаперевозок сезонность, безусловно, отражаются на спросе. По нашим оценкам, восстановление рынка продолжается: в июне мы ожидаем рост пассажиропотока на 50% относительно мая, а количества рейсов — на 40%. Рассчитываем, что позитивная динамика сохранится и в другие летние месяцы", — сказал замгендиректора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, в апреле на фоне ограничений из-за коронавируса S7 перевезла 213,6 тыс. человек, снизив показатель год к году на 79%. Вместе с тем по объему перевозок компания стала крупнейшей в РФ, обогнав "Аэрофлот".