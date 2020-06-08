"Еще одна важная задача – это информационное продвижение (туризма – ИФ). Сейчас наши люди мало знают о возможностях внутреннего туризма, они чаще опираются на рекомендации друзей и знакомых, этого явно недостаточно", — сказал он, перечислив ряд мер, которые правительство предпринимает для перезапуска внутреннего туризма после пандемии коронавируса.

"Меры, которые мы предлагаем, требуют сплоченной межведомственной командной работы и очень правильно, что сейчас туризм по сути дела перешел в прямое управление правительства, это позволит скоординировать усилия многих министерств и ведомств. Я рассчитываю на вашу поддержку и содействие, и уверен, что вместе мы сможем выполнить поручение президента", — сказал Чернышенко.

Владимир Путин в пятницу подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Этот документ устанавливает, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство РФ. Ростуризму также передаются "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма", которые прежде осуществляло министерство экономического развития.

Представители общественных организаций в сфере туризма горячо поддержали это решение.