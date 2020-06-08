"В этом году Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей и инициативы на местах по созданию экопроектов, кемпинг-отелей. Это быстровозводимые модульные отели, кемпинг-парки для автотуристов, чтобы они могли безопасно разместиться, получить услугу, чтобы автотуризм набирал популярность", — сказал он.

Чернышенко также отметил необходимость налогового стимулирования МСП в сфере санаторного и оздоровительного туризма.

"Мы также будем работать над доступностью и санаторно-курортного, и оздоровительного туризма, в том числе через налоговое стимулирование. Санатории и гостиницы уже работают на основе рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. И дополнительно сейчас прорабатываются санитарные нормы для отдельных сегментов", — добавил он.