"Конечно, необходимо будет подготовить и систему здравоохранения, особенно в тех субъектах, которые традиционно принимают туристов, они нам известны. Мы уже поручили Минздраву разработать предложения по балансировке систем здравоохранения в этих регионах, так как увеличится нагрузка в связи с приездом туристов. Ростуризм уже оценки по количеству туристов, которые приедут, в Минздрав направил", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что еще одна задача – обеспечение комфортного и безопасного отдыха в частном секторе. "Необходимо создать условия и стимулы для легализации таких услуг. Например, разовые субсидии собственникам средств размещения, которые работают "в белую", выполняют рекомендации Роспотребнадзора и МЧС", — сказал он.