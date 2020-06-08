"Во-первых, смягчается масочный режим. Теперь не нужно использовать маски на улице. В остальных случаях носить маску придется. В полноценном режиме начинают работать торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа. Возобновляют деятельность бань, саун (кроме использования бассейнов и купелей), соляриев, массажных салонов и кабинетов для снижения веса", — рассказали в штабе.

Также разрешается проведение индивидуальных и самостоятельных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях. Снимается запрет на работу библиотек, но читальные залы будут закрыты.

Кроме того, с понедельника возобновляется бронирование мест в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Открываются променады и пляжи.

Все организации, возобновляющие свою работу, должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям постановления правительства Калининградской области по соблюдению санитарно-гигиенических требований.

По состоянию на 8 июня выявлено 1 тыс. 813 случаев заражения (782 человека выздоровели), скончались 29, обследовано на COVID-19 62 тыс. 68 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 тыс. 611 человек, в том числе 95 в условиях обсерватора.