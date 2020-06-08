"По вашему поручению мы уже дали указания главам субъектов федерации, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы они разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом. Важно, чтобы в регионах аккуратно, постепенно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности возобновилась работа", — сказал он.

Чернышенко напомнил, что с 1 июня уже открылись санаторно-курортные учреждения, у которых есть медицинская лицензия. "Ожидаем, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия", — добавил он.