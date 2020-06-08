"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, который занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, отметил он. Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований тщательно контролируется, заявил Мишустин.

"Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей", — сказал он.

По его словам, туризм — одна из самых пострадавших, но при этом и одна из самых перспективных отраслей, и необходимо заняться ее системным развитием.

"У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли", — подчеркнул премьер.

По его словам, в общенациональный план действий по поддержке экономики включены соответствующие меры. Среди них — льготные условия возврата ранее выданных кредитов туркомпаниям и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров, сказал Мишустин.

5 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и подчинив его напрямую правительству России.