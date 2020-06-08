"На данный момент фактически все туроператоры готовят на лето зарубежные туры. Но с учетом действующих и постоянно продлеваемых ограничений, конечно, полноценно спрогнозировать сроки открытия того или иного направления сложно. Мы прогнозируем, что ранее окончания августа полновесной работы по массовым зарубежным направлениям не будет", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что зарубежная сторона готова принять российских туристов этим летом, но все будет зависеть от того, как скоро будут открыты границы.

"Зарубежные коллеги готовы принимать российских туристов, но пока не на 100%, у них тоже пока еще действует ряд ограничений. Многое будет зависеть от открытия авиасообщения с нашей стороны. Мы думаем, что оно будет постепенное, поэтапное. Сначала будут восстановлены какие-то регулярные рейсы, потом чартерные. До восстановления полноценного чартерного авиасообщения пройдет немало времени", — подчеркнул он.

Исполнительный директор УАТ также добавил, что турфирмы, которые сегодня продают зарубежные туры на июль, делают это на свой страх и риск.

"Турфирмы, которые сейчас реализуют зарубежные туры на июль месяц, делают это на свой страх и риск. Наиболее грамотные и ответственные сейчас пишут в договоре, что возможен перенос даты. Те туристы, которым не терпится уехать, конечно, приобретают зарубежные направления. При этом гарантировать, что в августе точно откроется заграннаправление, я бы не стал", — резюмировал он.