"Мы не видим оснований для серьезного повышения цен. Но если не будет зарубежной альтернативы и летний сезон будет сдвинут с учетом действующих ограничений на июль-август, то это может привести к неприятным последствиям. Средства размещения могут повысить цены, списав это на финансовую нагрузку, которая продиктована санитарно-эпидемиологическими мерами", — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что цены будут зависеть от сроков открытия летнего сезона.

"Если мы говорим о нашем юге, то это в отличие от Средиземноморского побережья очень короткий сезон — три с половиной месяца. Если из них урезать месяц-полтора, то, соответственно, они не впишутся ни в какие экономические расчеты", — подчеркнул он.

При этом Мальцев не исключил и такой вариант, что туроператоры и авиакомпании, чтобы заполнить самолеты, предложат путешественникам хорошие скидки на авиабилеты.

"Это может резко простимулировать развитие внутреннего туризма, потому что будут очень интересные пакеты по перевозке, со скидками. Для нас, для внутреннего туризма, это исторический шанс, так как такого никогда раньше не было", — резюмировал Мальцев.