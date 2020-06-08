"Наши границы остаются нашей первой линией обороны, и мы нацелены на то, чтобы вирус не попал к нам из-за границы", — сказала Ардерн, чьи слова приводят новозеландские СМИ.

Она добавила, что в данный момент ведутся переговоры с Австралией, где зафиксирован низкий уровень распространения коронавируса, о возможности возобновления поездок.

"Мы уверены, что мы ликвидировали возможность передачи вируса в Новой Зеландии", — отметила премьер, указав, что жители страны "проявили беспрецедентное единство в борьбе с вирусом".

Ардерн сообщила, что жители страны больше не обязаны соблюдать социальную дистанцию, а все ограничения на численность мероприятия сняты.

За время пандемии в Новой Зеландии выявили 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончалось.