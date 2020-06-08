"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 тыс. 985 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3293 (36,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Прирост почти повторил значение воскресенья: накануне оперативный штаб сообщил о 8 984 новых случаях в стране. В целом, показатель прироста находится на условном "плато", колеблясь в коридоре от 9,2 тыс. до 8,3 тыс. с середины мая. В статистике прироста учитываются как стационарные, так и амбулаторные пациенты, уточнили журналистам в штабе.

Умерли в России за сутки от коронавирусной инфекции 112 человек — это самый низкий показатель с 25 мая.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции, 5 971 умерший и 230 688 выписанных пациентов (3 957 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет порядка 240,0 тыс. Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На втором месте Бразилия (691,7 тыс.), на первом — США (1,94 млн).

В Москве, сообщает оперативный штаб, 2 001 новый случай COVID-19 за сутки, 51 смерть и 1633 выздоровевших.

Еще 751 новый заболевший выявлен в Московской области, 326 — в Санкт-Петербурге, 305 — в Нижегородской области, 249 — в Свердловской области, 228 — в Воронежской области, 189 — в Ростовской области, 159 — в Красноярском крае, 137 — в Саратовской области, 131 — в Тыве, 129 — в Ханты-Мансийском АО, 123 — в Челябинской области, 122 — в Смоленской области, 121 — в Архангельской области, по 117 в Ивановской и Волгоградской областях. 114 — в Тульской области, 112 — в Дагестане, 110 — в Пензенской области, 102 — в Новосибирской области. В остальных регионах суточный прирост не превышает 100.