Как сообщалось, объем платных услуг населению в РФ в апреле 2020 года составил 537,2 млрд рублей, предсказуемо пережив историческое падение на фоне ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Замедление началось еще в марте, когда объем платных услуг населению упал на 4,4%, уведя в минус и показатель за квартал (снижение на 0,4%, тогда как за январь-февраль был рост на 1,5%). В апреле, как сообщал Росстат, объем платных услуг упал к тому же месяцу прошлого года на 37,9%, а к марту — на 33,6%.

Незначительное снижение в апреле было зафиксировано в сфере телекоммуникационных услуг (в том числе за счет роста интереса к трансляции мультимедийного контента в период самоизоляции) — снижение на 4,0% к апрелю 2019 года и рост на 2,7% к марту 2020 года.

Жилищные услуги снизились в апреле на 7,2% в годовом выражении, коммунальные — на 10,3%.

Выручка автомастерских, станций техобслуживания транспорта, машин и оборудования сократилась вдвое — на 54,7% к апрелю 2019 года и на 53,3% к марту 2020 года.

Услуги системы образования в апреле упали на 46,6% в годовом выражении и на 47,3% — к марту.

Объемы оказанных транспортных услуг сократились на 64,9% к апрелю 2019 года и на 53,1% — к марту 2020 года.

Услуги гостиниц по выручке в апреле упали на 87,1% в годовом выражении.