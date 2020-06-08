"Самоизоляция для прибывающих отменена с сегодняшнего дня", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что все прибывающие в область должны соблюдать общий режим самоизоляции, который действует в регионе до 14 июня.

Соответствующие изменения врио губернатора области Игорь Кобзев внес в свой указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба региона, на утро понедельника в области подтверждено 3083 случая коронавируса, из них 206 за сутки. Госпитализированы 2223 человека, в том числе 164 из обсерваторов и 1247 вахтовиков. Выздоровел 831 пациент, из них 16 за сутки. Умерли от коронавируса 14 человек.

Ранее сообщалось, что в области отменили цифровые пропуска для выезда и въезда на территорию региона, которые были введены 30 апреля для предотвращения распространения коронавируса.

С 20 мая в области действует обязательный масочный режим. До 14 июня продлен режим самоизоляции.