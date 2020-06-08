"На данный момент (9:00 по местному времени — ИФ) заселилось 10 человек. В течение дня ожидаем 42 гостя", — сообщил "Интерфаксу" представитель крупнейшей в городе сети санаториев "Курорт Белокуриха".

При этом санаторно-курортный комплекс города восстанавливает свою работу постепенно с учетом установленных Роспотребнадзором ограничений.

"Каждый прибывающий в санатории Белокурихи гость обязан предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19", — сказал "Интерфаксу" сотрудник санатория "Россия".

Информацию об обязательном наличии анализа на коронавирус подтвердили и в АО "Курорт Белокуриха".

Также на курорте пока закрыты бассейны и spa-процедуры, ограничен и ряд других услуг.

Кроме того, отдыхающим необходимо соблюдать масочный режим.

Как сообщалось, с 1 апреля город-курорт Белокуриха приостановил бронирование и прием гостей.

Во время отсутствия гостей АО "Курорт Белокуриха", в частности, реконструировал порядка 200 гостиничных номеров, пищеблок и лечебное отделение. Также курорт полностью обновил оздоровительный центр "Водный мир" — все бассейны, сауны и тренажерный зал.

Ранее в компании "Интерфаксу" сообщали, что планы по выручке и чистой прибыли на 2020 год будут пересмотрены в меньшую сторону с учетом простоя. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2019 года АО "Курорт Белокуриха" получило 1 млрд 559 млн рублей выручки и 50,5 млн рублей чистой прибыли.

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", 7 ресторанов и кафе и др. Компания также является якорным инвестором крупного туристического проекта "Белокуриха Горная" (ранее — "Белокуриха-2").