Такое решение правительство приняло в связи с тем, что инфекция в стране полностью искоренена.

Премьер сказала на пресс-конференции, что страна перейдет на первый из четырех уровней национальной тревоги с 00:00 часов вторника. По ее словам, все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

С начала пандемии COVID-19 в Новой Зеландии, по данным американского университета Джонса Хопкинса, было зарегистрировано 1 тыс. 504 случая заражения коронавирусом и 22 случая летального исхода.