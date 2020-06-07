"Очередные послабления в настоящее время обсуждаются в горадминистрации. Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе", — указал собеседник агентства. "Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок", — указал источник.

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 8 июня планируется подготовить график снятия ограничений в российской столице, рассчитанный до 1 июля. Позднее он уточнил, что послабления будут носить "радикальный характер".

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", — уточнил он в интервью программе "Вести" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в минувшую пятницу.

В Москве в конце марта ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. В городе установили пропускную систему, закрылись кафе, торговые центры, рестораны и парки. В последние недели власти начали ослаблять ограничения в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.