"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", — сказал собеседник агентства.

Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил он.

"Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", — сказал источник.

В мае глава Минтранса РФ Евгений Дитрих выразил надежду на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, а международных — с июля. Он подчеркнул, что возможность возобновления международного сообщения зависит от эпидемиологической обстановки в различных странах.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан.