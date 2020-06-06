"Я очень настоятельно советую и рекомендую нашим российским гражданам не выезжать за границу до тех пор, пока это не станет полностью безопасным", — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он отметил, что мест для паломничества и святынь очень много в самой России — древние обители, святые мощи, храмы. Митрополит упомянул, в частности, Мирожский монастырь во Пскове, где сохранились фрески XII века.

"У нас есть такие святыни, как Соловецкий монастырь и Валаамский монастырь, которые пока еще, конечно, недоступны, но я думаю, что доступ к этим монастырям откроется гораздо раньше, чем откроются границы", — сказал митрополит.