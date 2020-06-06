"Решение принято на очередном заседании под председательством премьер-министра страны Кохира Расулзода с учетом постепенной нормализации эпидемиологической ситуации, связанной с инфекцией Covid-19 в Таджикистане", — сообщили в субботу в штабе.

Как отметили в штабе, с 15 июня возобновят работу организации и учреждения, предоставляющие услуги населению, в том числе торговые центры, рынки, гостиницы, санатории, столовые, точки общественного питания, рестораны, салоны красоты и другие при условии соблюдения социальной дистанции, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.

В штабе подчеркнули, что с учетом внесения изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, необходимо строгое соблюдение личной и общественной гигиены, использование медицинских масок, в случае несоблюдения этих требований будут приняты правовые меры в отношении физических, юридических и должностных лиц, также будут предусмотрены штрафы.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения коронавирусной инфекцией 30 апреля. По состоянию на вечер 5 июня, по сведениям Минздрава Таджикистана, в стране было зарегистрировано 4 тыс. 370 человек инфицированных COVID-19, сообщалось о 48 скончавшихся от последствий болезни и о 2 тыс. 491 человек (57%) выздоровевших.