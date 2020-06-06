"Министерство советует китайским туристам больше думать о своей безопасности и избегать поездок в Австралию", — приводит агентство выдержки из его заявления.

Согласно ему, "в Австралии в связи с пандемией (коронавируса — ИФ) COVID-19 на словах и на деле отмечается рост расовой дискриминации и актов насилия против китайцев и азиатов".

AP напоминает, что в отношениях между Пекином и Канберрой отмечается рост напряженности.

Так, власти Австралии призывали провести международное расследование источников происхождения COVID-19 и реакции на эпидемию. При этом премьер Австралии Скотт Моррисон подчеркивал, что без сомнения, вирус возник в Китае, а международное сообщество нуждается в прояснении обстоятельств появления коронавируса.

Посол КНР в Австралии Чэн Цзинье также предупреждал Канберру, что ее попытки добиваться расследования по поводу коронавируса в формате, который желателен для австралийских властей, могут привести к бойкоту Китаем австралийской продукции и к отказу китайских туристов и студентов ездить в эту страну.

Ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса не велось.