Владимир Путин в пятницу подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Этот документ устанавливает, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство РФ. Ростуризму также передаются "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма", которые прежде осуществляло министерство экономического развития.

«Отрасль горячо приветствует это решение и считает его правильным и крайне важным для дальнейшего развития индустрии туризма в России. Указ знаменует еще большее признание государством значимости туристической отрасли для экономики страны», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Индустрия международного туризма до кризиса многие годы росла темпами 3-7 %, вышла на первое место по основным показателям в структуре мировой экономики. Множество государств наглядно продемонстрировали, как можно зарабатывать на туризме. В России немного отраслей, способных быстро выйти на передовые позиции в мире. Туризм из них – первая, что уже подтвердил опыт Москвы, Петербурга, Сочи, Казани. И Ростуризм может это доказать в масштабах страны, если агентство наделят необходимыми средствами, штатом и полномочиями. А, главное, — если государственная помощь индустрии туризма в условиях этого беспрецедентного кризиса дойдет до бизнеса, на восстановление которого в противном случае уйдут долгие годы», — сказал, в свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

По его словам, прогресс здесь уже виден: начато субсидирование туроператоров по внутреннему и въездному туризму, упрощены въездные формальности путем введения электронной визы.

«Это долгожданная новость! Необходимое для всей индустрии решение утверждено. Оно должно стать триггером для появления новой и открытой туристической политики, формирования вокруг правительства страны и Ростуризма большой межрегиональной высокопрофессиональной команды управленцев, экспертов туризма, представляющих все «туристические» регионы нашей страны, а также представителей десятков смежных отраслей, чья жизнедеятельность, доходы, а иногда и существование связаны с туризмом, которые напрямую зависят от него. Отрасль ждала этого всю историю новейшего туризма в России. А Петербург, «туристская столица» и драйвер отрасли России, готов и сыграет в этом процессе одну из ключевых ролей», — сказал, в свою очередь, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

«Можно поздравить Ростуризм и поблагодарить Минэконоразвития за проделанную работу. На моей памяти федеральный орган управления туризмом, как самостоятельная структура, в России в третий раз напрямую подчиняется правительству. Первый был в 1993 году, второй – в 2004. Но при этом ни разу на развитие туризма не выделялись средства, сопоставимые с теми, что тратятся в преуспевших в этом отношении странах. Надеюсь, в этот раз будет иначе. Тем более, что в плане помощи туриндустрии сейчас на кону стоит судьба отрасли», — добавил глава комиссии РСПП по туризму и гостеприимству Сергей Шпилько.

Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года.