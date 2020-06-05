Глава государства постановил передать Ростуризму "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма".

Ранее источники в отрасли рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» о предстоящей передаче Ростуризма из ведения Минэкономразвития под управление вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует туризм в правительстве. По их данным, это решение связано с реализацией плана восстановления экономики после пандемии коронавируса. Ростуризм будет заниматься частью плана, которая касается внутреннего и въездного туризма.

Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года. Тогда же экономическому ведомству были переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.