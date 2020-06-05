Согласно сообщению компании, новое правило действует для билетов, купленных с 3 июня, и касается тарифов группы "Лайт" и "Стандарт".

Ранее бесплатная ручная кладь на рейсах Smartavia была ограничена 5 кг, следует из данных сайта компании.

Также перевозчик снизил сбор за изменение даты вылета и возврат билетов. Эта опция действует для всех тарифных групп, но только для билетов, купленных после 3 июня.

"Smartavia продолжает процесс постепенного возвращения к нормальной производственной деятельности. Авиакомпания, в частности, запускает с 6 июня регулярный рейс Сочи — Москва, который будет выполняться по субботам", — отмечается в сообщении.

По данным Росавиации, в апреле 2020 г. пассажиропоток Smartavia упал на 84% год к году, до 14,1 тыс. человек.

В прошлом году Smartavia перевезла более 2 млн пассажиров (+71%) и заняла 13-ю строчку в статистике крупнейших авиакомпаний. Самолетный парк состоит из 13 Boeing-737. Компанию контролирует холдинг Sky Invest.