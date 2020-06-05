"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", — сказал он в интервью программе "Вести" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

Собянин отметил, что дальнейшие шаги по ослаблению режима повышенной готовности можно предпринимать, только оценив эпидемиологическую ситуацию после предыдущего снятия ограничений.

"Минимальный период — это семь дней. В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы", — сказал он.

В минувший четверг Собянин заявил, что к 1 июля в российской столице будет снято максимальное количество ограничений, введенных из-за коронавируса.