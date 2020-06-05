В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани до 21 июня. Отели и другие объекты размещения пока остаются закрытыми. С 1 июня в регионе работает только часть санаториев, при этом для поездки на отдых в эти объекты туристам нужны справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими, что, по отзывам представителей здравниц, отпугивает значительную часть клиентов.

Авиакомпании откладывают старт программ

«Пока многое не понятно. Будет ли снят карантин после 21 июня, не будет. Смогут ли отели открыться и работать и так далее. Поэтому полетную программу в Сочи на чартерах Azur Air мы передвинули на 1 июля. Было предсказуемо, что могут быть изменения. Тем не менее, с 1 июня санатории Сочи заработали. У нас туда приехали туристы из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, которые приобрели авиабилеты на регулярные рейсы», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как отметили в компании, заявки на июнь в «Интуристе» перестали принимать уже в конце мая. «Было большое число перенесенных туров (несколько сотен) на начало июня, которые не смогли поехать в марте, апреле и мае. Новых заявок было немного», — добавили в компании.

Там также сообщили, что чартерная программа в Анапу изначально планировалась с 1 июля. Наибольшим спросом у российских туристов пользуются туры на июль-август и начало сентября. «Конечно, если на конец сентября мы увидим высокий спрос, то продлим полетную программу», — подчеркнули в «Интуристе».

Между тем, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в компании было много заявок на все лето, однако туристам не предлагают перебронировать туры на новые даты. «У нас было забронировано все лето. И сейчас туристы надеются, что с 1 июля все откроется. Однако мы принимаем заявки без денег, потому что не знаем, когда состоятся поездки. Перенос даты – это возможность назначить новую, а когда даты нет – это аннуляция и подвешивание в ожидании, что дату назовет турист, когда все откроется. В подвешенном состоянии у нас находятся до 10 тыс. туристов», — отметил он.

В Tez Tour сообщили, что предлагали туры в Краснодарский край на регулярных рейсах, но продажи на июньские даты были единичные, основные же приходятся на вторую половину лета и бархатный сезон. «Все туристы смогли перенести свои поездки на альтернативные даты», — сказали в Tez Tour.

В компании Anex Tour сообщили, что на начало июня в Сочи было забронировано не более 100 туров.

Перенос туров проводится без доплат

Как рассказали в «Интуристе», в связи с продлением карантина компания аннулирует туры на июнь, а также предлагает перенести их на другие даты без штрафов, если они были запланированы на чартерных рейсах. «Если туристы должны были лететь регулярным рейсом, то возврат денег за перелет или перенос рейса будет осуществлен по правилам авиакомпании», — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, в Anex Tour каждый случай рассматривают в индивидуальном порядке. «У нас есть туры с перелетом регулярными рейсами, включая невозвратные тарифы, чартерным перелетом на Azur Air и бронирования только гостиниц. В каждом конкретном случае ведется соответствующая работа, чтобы найти оптимальный вариант из имеющихся условий. Если это туры с невозвратным авиабилетом регулярным рейсом, то мы предлагаем туристам рассмотреть другие объекты размещения среди открывшихся. Если это только проживание в отеле, который не будет открыт в забронированный период, то предлагаем сдвинуть даты поездки», — заключили в компании.

После продления карантина в Краснодарском крае остается закрытым межмуниципальное движение, сохраняются пропускной и масочный режимы и ограничения на въезд в регион. Закрыты торговые центры и рестораны.

При этом с 6 июня разрешено открыть набережные, парки, скверы и стадионы под открытым небом. Кроме того, Роспотребнадзор будет в индивидуальном порядке выдавать разрешения на открытие пляжей.