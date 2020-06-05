"Для возобновления действия соглашения о безвизовом режиме необходимы преодоление угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и двусторонние консультации между властями Республики Корея и Российской Федерации. В настоящее время трудно предположить, когда будет возобновлено действие соглашения об отмене виз", — заявил посол Республики Корея (РК) в РФ Ли Сок Пэ российским журналистам в пятницу.

Он напомнил, что приостановка действия соглашения не означает запрет на въезд иностранцев в Южную Корею. "Въезд на территорию нашей страны возможен при получении въездной визы", — отметил он.

"Я убежден, что Республика Корея и Россия успешно преодолеют угрозу коронавирусной инфекции и граждане двух государств в скором будущем опять смогут без виз посещать наши страны", — сказал он.

Говоря о возобновлении авиасообщения между двумя странам, Ли Сок Пэ сказал, что в настоящее время сложно предположить, когда могут быть возобновлены регулярные авиарейсы. "Вопросы возобновления авиаперевозок должны решать правительства и авиакомпании наших стран, но думаю, что только после стабилизации в мире санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, можно будет рассматривать вопрос о возобновлении авиасообщения", — сказал он.

Он напомнил, что рейсы по маршруту Сеул-Москва-Сеул авиакомпания Korean Air отменила до конца июня, а авиакомпания "Аэрофлот" — до конца июля.

Согласно данным посольства Южной Кореи в Москве, в 2019 году 450 тыс. корейских граждан посетили Россию и около 350 тыс. россиян побывали в Республике Корея.

Ли Сок Пэ ожидает значительного снижения туристического потока в 2020 году. "Ожидается, что в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции и прекращения прямого авиасообщения количество туристов будет резко сокращено. Так, например, за период с января по апрель этого года количество туристов сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил он.

По данным корейской стороны, количество россиян, посетивших Южную Корею в январе — апреле 2020 года, снизилось практически вдвое — с 109 тыс. 620 человек до 58 тыс. 896 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Говоря о репатриации граждан Южной Кореи в связи с пандемией коронавируса, Ли Сок Пэ отметил, что Сеул и Москва "ведут тесное сотрудничество по вопросу о возвращении граждан двух стран на родину".

"Наше правительство неоднократно оказывало содействие в обеспечении безопасного возвращения на родину россиян, находившихся на территории Республики Корея, и наши страны и в трудных условиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, тесно взаимодействовали и оперативно оказывали друг другу содействие, и это укрепило взаимное доверие и сотрудничество", — заявил он.