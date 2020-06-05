«Холдинг планирует начать выполнение рейсов 17 июня. Основными направлениями станут Греция, Кипр, Португалия, Балеарские и Канарские острова. Также туроператор предложит туристам Хорватию и Болгарию», — пишет издание.

Но туроператор может отложить старт программ, если власти европейских стран изменят календарь снятия ограничений на выезд.

«Мы понимаем, что все сейчас крайне неопределенно и постоянно пересматриваем нашу политику в соответствии с решениями правительств. Но все наши туристы защищены гарантиями ATOL и в случае каких-то проблем могут рассчитывать на возврат денег либо возврат в виде кредита на новое путешествие с бонусом», — цитирует портал представителя компании.

Германия снимает ограничения на поездки в страны ЕС для своих граждан 15 июня. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок ранее заявлял, что британцам придется пропустить отпускной сезон 2020 года из-за пандемии коронавируса, но позже власти заговорили о возможности выезда начиная с июля. При этом в июне все, кто возвращается из-за границы, должны провести две недели на карантине.

ATOL – действующая в Великобритании с 1973 года система гарантий, защищающая клиентов туроператоров от банкротств. Она охватывает порядка 20 млн путешественников ежегодно. Туроператоры платят с каждой проданной путевки 2,5 фунта в специальный трастовый фонд. При необходимости эти средства используются на возвращение туристов из-за рубежа и возврат денег за пропавшие поездки.