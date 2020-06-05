"Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока: по московским аэропортам он составляет примерно в три раза по сравнению с маем месяцем. Примерно такой же рост, я могу вам сказать, и в целом по стране", — сказал первый замглавы Минтранса РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько журналистам в пятницу.

"То есть авиационные перевозки оживляются. Степень их оживления будет зависеть от того, как быстро регионы, особенно регионы юга России, традиционные места отдыха для наших граждан, будут снимать (карантинные — ИФ) ограничения", — отметил он.

При этом по сравнению с июнем 2019 года текущий пассажиропоток ниже в 5-7 раз, добавил чиновник.

От прогнозов открытия международного авиасообщения Нерадько воздержался. В целом восстановление рынка будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки, отметил Нерадько.