По его словам, эти правила "подорвали" планы компании возобновить пассажирские авиаперевозки в июле.

Уолш сказал в интервью Sky News в пятницу, что IAG консультируется с юристами по поводу возможных действий в ответ на "ужасные" меры, предписывающие туристам, прилетевшим в Великобританию из-за рубежа, самоизолироваться в течение 14 дней.

"Мы считаем это иррациональным и непропорциональным решением, мы рассматриваем возможность оспаривания этих требований в юридическом порядке и сегодня обсудим это с юристами", — сказал он.

"Я полагаю, что другие авиакомпании поступят аналогичным образом, потому что важно обозначить, что консультации с отраслью до принятия этих мер не проводились, и мы считаем этот нормативный акт иррациональным", — отметил Уолш.

В письме, отправленном членам парламента в четверг, Уолш сообщил, что его компания надеялась начать осуществлять около 40% запланированных полетов в июле, однако введение 14-дневного карантина "подорвало" эти планы.

"British Airways не получает выручку и продолжает расходовать около 20 млн фунтов стерлингов в день. Текущая ситуация не является устойчивой", — написал Уолш.