"Третий этап снятия ограничений на Кипре благодаря хорошей эпидемиологической ситуации закончится 24 июня, а не 14 июля. На этом этапе возобновили работу открытые и закрытые плавательные бассейны. Начиная с 9 июня начнут работать магазины, театры, аэропорты и порты, внутренние зоны ресторанов и отелей", — пишет издание.

С 13 июня на Кипре откроются парки развлечений, аквапарки, спортзалы. Кинотеатры возобновят работу в начале августа, а с 1 сентября будут вновь разрешены массовые собрания.

За время пандемии на Кипре зарегистрировано 958 случаев коронавируса, 790 человек выздоровели, 17 скончались.