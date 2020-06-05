"Предпринимателям в сфере туризма предусмотрены следующие компенсации: на оплату коммунальных и арендных платежей, на создание объектов для проживания туристов, экологических троп, на покупку туристических автобусов, дезинфицирующих средств, а также оказание услуг по дезинфекции", — сказал Родионов.

Кроме того, на время приостановки работы из-за коронавируса государство компенсирует бизнесменам выплату заработной платы в размере до одного МРОТ на одного работника. Предоставляется единовременная помощь в размере одного МРОТ индивидуальным предпринимателям без работников.

"Региональная микрофинансовая организация выдает субъектам малого и среднего предпринимательства займы под 2% годовых на пополнение оборотных средств и приобретение основных средств", — сообщил Родионов.

По его словам, власти Карелии ввели дополнительную поддержку по аренде государственного имущества и земельных участков. В том числе, предусмотрены отсрочки и снижение арендных платежей за пользование имуществом на региональном и муниципальном уровнях.