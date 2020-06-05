"Вводятся первые послабления. Начали работать объекты размещения, которые принимают туристов на срок до одного месяца — но только в тех районах, которые у нас достаточно благополучны с точки зрения эпидемиологической обстановки", — сообщил Родионов.

По его словам, всего в республике 420 туристических баз и гостиниц. Послабления коснулись примерно трети из них — 140 объектов.

При этом в районах Карелии, где сохраняется высокий уровень заражения COVID-19, открыты только те турбазы, гостевые дома и гостиницы, где принимают туристов на срок не менее одного месяца. Это районы Приладожья: Сортавальский, Питкярантский, Лахденпохский и Олонецкий.

"Туристы, которые прибывают на срок более месяца, выдерживают необходимый карантин, то есть, они на протяжении 14 дней не покидают гостиницу или турбазу", — сказал Родионов.

Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в отношении сферы туризма власти Карелии ввели 28 марта по 1 июня. Владельцев всех гостиниц и турбаз обязали заселять туристов на срок не менее одного месяца. В этот период в республике работали всего 10% от общего числа объектов размещения.