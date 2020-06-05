"Aerosmith была и всегда будет группой, для которой фанаты находятся на первом месте. Поэтому мы решили перенести наш европейский тур и московский концерт на весну-лето 2021 года, чтобы сфокусироваться на здоровье и благополучии всех фанатов в это беспрецедентное время... Пожалуйста, храните билеты — они будут действовать на новую дату 29 мая 2021 года.... А пока будьте здоровы и добры друг к другу", — процитировали в SAV Entertainment обращение группы.

Музыканты должны были выступить в Москве 30 июля на стадионе ВТБ-Арена. Как ожидалось, концерты должны были пройти в 14 странах от Италии и Германии до Чехии и России.

Последнее выступление Aerosmith в Москве состоялось в 2017 году в рамках турне Aero-Vederci Baby!, которое позиционировалось как прощальное.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер.

Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).

За 50-летнюю историю группы было продано 150 млн альбомов (из них более 60 — в Соединённых Штатах, что на тот момент является самым высоким результатом среди американских коллективов, играющих хард-рок). По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith — первые среди американских групп.