Музыканты должны были выступить в Москве 30 июля на стадионе ВТБ-Арена. Как ожидалось, концерты должны были пройти в 14 странах от Италии и Германии до Чехии и России.
Последнее выступление Aerosmith в Москве состоялось в 2017 году в рамках турне Aero-Vederci Baby!, которое позиционировалось как прощальное.
Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер.
Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).
За 50-летнюю историю группы было продано 150 млн альбомов (из них более 60 — в Соединённых Штатах, что на тот момент является самым высоким результатом среди американских коллективов, играющих хард-рок). По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith — первые среди американских групп.