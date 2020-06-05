"Принято решение, что ближайшие субботу и воскресенье города приморской зоны будут открыты для посещения. Впервые с момента введения в области режима карантинных мероприятий люди смогу приехать в Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск не только на автобусах и электричках, но и на личном транспорте", — рассказали в штабе.

При этом в курортных городах по-прежнему действует запрет на работу объектов общепита и развлечений. Обязателен и режим ношения масок на улице и в помещениях магазинов. Официально закрыты пляжи и променады.

В штабе добавили, что на предстоящие выходные в курортной зоне не должно быть массового наплыва граждан. Прогноз погоды обещает облачность и дожди, температура воздуха не превысит 17 градусов. Море еще холодное, примерно 14 градусов.

По состоянию на 5 июня в регионе выявлено 1700 случаев заражения (740 человек выздоровели), умерли 29, обследовано на COVID-19 нарастающим итогом 58 446 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.